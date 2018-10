Prosegue a Thiene InnovArti di Confartigianato

Thiene – Dopo gli incontri dedicati al Service Design, adesso “InnovArti”, il progetto continuativo promosso da Confartigianato Vicenza per accompagnare le aziende verso i nuovi modi di concepire la gestione d’impresa, prosegue martedì 9 ottobre in Villa Fabris, a Thiene, alle 18.30, con la presentazione del percorso “Win-Win. Strumenti per la gestione dei conflitti nel team di lavoro” che rientra nell’area delle competenze “strategiche”.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato quanto e come un conflitto, troppo spesso parte integrante delle nostre giornate lavorative, possa essere distruttivo, compromettendo le performance aziendali; visto sotto un’altra luce, però, il conflitto può essere un’opportunità che fa crescere e maturare il team di lavoro. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, esso va gestito: il primo passo è perciò capire che cos’è un conflitto, se sia sempre negativo, quali sono le varie tipologie, come riconoscerle e come riuscire a gestire il tutto.

Partendo dal presupposto che l’azienda può considerarsi a tutti gli effetti un team, o meglio un “arcipelago” di team, in cui le isole sono rappresentate dai vari uffici/dipartimenti, per un imprenditore è fondamentale avere l’apporto di ogni singola “isola” sincronizzato con quello delle altre. Ma per fare questo è necessario conoscere le tipicità delle varie squadre, le loro dinamiche e le disfunzionalità, che sono anche fisiologiche.

Saranno queste le riflessioni da cui muoverà la giornata formativa in programma per il 29 ottobre, sempre a Thiene sempre in Villa Fabris ma dalle 9 alle 17, e che si svolgerà con modalità interattiva, esercitazioni e analisi di casi pratici. Per questo l’appuntamento prevede la partecipazione di un determinato numero di imprenditori. La giornata verrà condotta da Enrica Quaglio, esperta nella gestione delle risorse umane che si occupa in particolare di formazione e “coaching”. Per info e iscrizioni il sito è: www.innovarti.it (e-mail: innovarti@confartigianatovicenza.it).