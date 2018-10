Cornedo Vicentino – Brutto incidente nella mattinata di oggi a Cornedo. Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto ed un grosso camion, avvenuto intorno alle 11.30, in via Tommasoni. Nello schianto una donna, che era alla guida della vettura, è rimasta gravemente ferita. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre è evidente che lo scontro è stato molto violento, almeno a giudicare dalle conseguenze che ci sono state per entrambi i veicoli.

Il camion viaggiava verso Vicenza mentre l’auto procedeva nella direzione opposta, verso Valdagno. La conducente della vettura inoltre, una donna di 62 anni di Recoaro Terme, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, completamente deformato, ed è stata liberata dai vigili del fuoco, giunti da Schio e Vicenza con l’autogrù.

I pompieri hanno prima messo in sicurezza i mezzi e poi hanno estratto dalle lamiere contorte la donna, come dicevamo gravemente ferita, usando utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Stabilizzata dal personale medico del Suem 118, è stata subito dopo trasferita in ospedale.

E’ rimasto illeso invece l’autista del camion. E’ intervenuta sul posto anche la polizia locale, che ha deviato il traffico ed ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.