Sossano – Non si arresta la lunga scia di sangue versato sulle strade del vicentino. E’ infatti morta poco dopo essere giunta in ospedale una donna di 76 anni, Beatrice Luisetto, di Villaga, che nel pomeriggio di ieri, verso le 16.3, mentre era alla guida di un ciclomotore Ciao è entrata in collisone con una autovettura Volkswagen Polo.

E’ successo a Sossano, in via Circonvallazione. Giunta all’incrocio con via Colloredo, la signora ha a svoltare per immettersi nella via ma non si è accorta, forse abbagliata dal sole, dell’arrivo della vettura. Lo scontro è stato inevitabile e la donna è caduta rovinosamente sull’asfalto.

Subito giunti sul posto i soccorsi, è stata trasportata d’urgenza con una ambulanza del Suem 118 all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove però è spirata qualche ora dopo. Troppo gravi, evidentemente, i traumi riportati nell’impatto con il suolo. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale Basso vicentino, che ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.