Immigrazione, Bizzotto (Lega) dura con l’Europa

Bruxelles – “Grazie al ministro Matteo Salvini, il governo italiano sta facendo in pochi mesi quello che l’Europa e i governi di sinistra non hanno fatto in molti anni: difendere le frontiere, chiudere i porti e fermare l’immigrazione clandestina. Noi andremo avanti con questa rivoluzione del buonsenso e difenderemo sempre gli interessi dei cittadini italiani contro questa Europa complice dell’immigrazione di massa. Macron e i falsi buonisti della Ue e della sinistra sono avvisati: la smettano con le loro bugie e si sciacquino la bocca prima di parlare male dell’Italia e degli italiani”.

Lo ha detto Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo nel suo intervento in aula a Strasburgo. “Con il decreto Salvini – ha aggiunto Bizzotto, che ricordiamo è bassanese -in Italia torneranno ad esserci sicurezza, rispetto delle leggi e giustizia. Gli immigrati clandestini che sono arrivati nel nostro paese illegalmente, si preparino a tornare in Africa”.