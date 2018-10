Idraulico minaccia e molesta la cliente. Denunciato

Noventa Vicentina – I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, hanno denunciato oggi, in stato di libertà, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atti persecutori e danneggiamento, un idraulico di 45 anni, D.P.G., nato a Vicenza e residente a Barbarano Mossano.

L’artigiano si sarebbe reso responsabile dallo scorso mese di agosto, di numerosi atti vessatori nei confronti di una donna di 31 anni, C.A, nata a San Giovanni Rotondo ma residente a Montagnana.

Nello specifico, le indagini hanno portato alla luce che l’uomo aveva ripetutamente molestato e minacciato la vittima, con continui sms e telefonate, poiché pretendeva il pagamento anticipato di alcuni lavori idraulici in corso d’opera in un’abitazione in costruzione della vittima. L’uomo ha avrebbe anche danneggiato la cartellonistica del cantiere.