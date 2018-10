Giorgio Xoccato alla guida della Camera di Commercio

Vicenza – Giorgio Xoccato è il nuovo presidente della Camera di commercio di Vicenza. Lo ha eletto nella sua seduta di insediamento, questa mattina, il consiglio camerale, per acclamazione. Alla seduta ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato, che ha portato i saluti del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineando il ruolo e l’importanza delle camere di commercio nello sviluppo economico del territorio.

La seduta è stata presieduta da Mario Carollo, in qualità di consigliere più anziano, che ha ricordato ai presenti che a norma dell’articolo 14 dello statuto camerale il presidente è eletto a scrutinio segreto, a meno che il consiglio non decida diversamente con voto unanime. Il consigliere Boschiero, a quel punto, seguito dal consigliere De Lotto, ha proposto la nomina del presidente per acclamazione, procedura che è stata subito approvata.

Giorgio Xoccato, già vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega al Lavoro e alle relazioni sindacali, è presidente e amministratore delegato di Xacus Srl. Dopo la sua elezione, Xoccato ha ricordato l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore Paolo Mariani e, nel ringraziare il consiglio camerale per la fiducia, ha espresso l’auspicio che la condivisione con cui è stato eletto si manifesti anche nelle future scelte che la Cciaa sarà chiamata a compiere.

Il nuovo presidente ha espresso la volontà che la Camera di commercio di Vicenza “mantenga e rafforzi il proprio ruolo di collegamento con tutte le istituzioni e gli attori del mondo economico con l’obiettivo di fare sistema a favore del nostro straordinario territorio”. La prossima seduta del consiglio camerale, in programma il 23 ottobre, alle 10, avrà all’ordine del giorno l’elezione della giunta.