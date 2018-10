Vicenza – Ultimi giorni per visitare la mostra David Chipperfield Architects Works 2018, che dal 12 maggio ha riportato in Basilica Palladiana a Vicenza la grande architettura. La mostra chiuderà infatti i battenti domenica 7 ottobre, dopo aver raccontato in modo originale il lavoro dei quattro studi internazionali del pluripremiato architetto londinese. Nell’ultimo giorno di apertura, a partire dalle 17 è previsto per tutto il pubblico presente il finissage, l’evento di conclusione, con un brindisi nel Salone degli Zavatteri, all’entrata della Basilica, accompagnato da musica jazz eseguita dal vivo.

Nella mostra, gli studi Chipperfield di Londra, Berlino, Milano e Shanghai hanno esposto i modelli elaborati ogni giorno, focalizzati sulla progettazione architettonica, per una selezione di oltre venti progetti, appena conclusi o ancora in corso. Sono stati 40 i modelli presentati, assieme a foto e disegni, in Basilica Palladiana, tra i quali quello per la costruzione del quartier generale della società Amorepacific che riproduce un intero quartiere di Seul.

Ma la mostra non è stata solo un’esposizione di progetti: a partire dai giorni dell’inaugurazione, si sono susseguite le occasioni di divulgazione e approfondimento, a cominciare dalla Lectio magistralis dello stesso David Chipperfield, al Teatro Olimpico, che ha parlato della sua personalissima visione dell’architettura, seguita dall’intervento di Francesco Dal Co, storico dell’architettura. Sempre a maggio, ma al Teatro Comunale di Vicenza, c’è stato l’incontro dell’archistar inglese con gli architetti e i giovani professionisti, per raccontare nel dettaglio i progetti esposti in mostra e le relazioni con i luoghi in cui sono insediati.

Tra maggio e giugno si sono svolte numerose attività didattiche, parte dell’ambizioso progetto di coinvolgere i non addetti ai lavori sul tema della qualità dell’architettura, mentre Nei mesi seguenti la Basilica Palladiana ha ospitato gli Incontri di architettura, con docenti universitari che hanno approfondito alcuni aspetti della professione dell’architetto, in prima fila nelle sfide della contemporaneità. Da settembre, alla riapertura delle scuole, numerosi istituti di ogni ordine e grado hanno deciso di portate i loro studenti a visitare la mostra per far capire la valenza sociale del ruolo dell’architetto nella creazione del paesaggio e dei luoghi dell’abitare.