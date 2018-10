Fp Cgil, Miglioranza confermata segretaria

Vicenza – Giulia Miglioranza, 43 anni, dipendente pubblica, è stata confermata nel suo ruolo di segretaria generale della categoria Funzione pubblica di Cgil Vicenza. La rielezione è avvenuta nel congresso che si è tenuto ieri, 17 ottobre. In Fp dal 2009 e segretaria generale da marzo 2017, Miglioranza è stata riconfermata all’unanimità alla guida di questa categoria sindacale che nella nostra provincia conta circa 2300 iscritti nei settori della sanità pubblica e privata, enti locali, uffici periferici dei Ministeri, privato sociale e igiene ambientale.

Al congresso sono intervenuti il segretario generale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni e il segretario regionale della Fp Daniele Giordano. “Il pubblico impiego in generale – ha detto nella sua relazione la segretaria -, soffre una situazione storica di carenza di organico, rispetto alla quale siamo in emergenza: sono necessarie nuove assunzioni. Per questo noi di FP chiediamo un piano straordinario per le assunzioni nella pubblica amministrazione”. Altro tema caldo, dopo la stagione dei rinnovi dei contratti nazionali, è quello dell’avvio della contrattazione decentrata nei diversi enti, mentre resta un’emergenza da risolvere la situazione sul versante locale.

“Dobbiamo tutelare i lavoratori di due settori – prosegue Miglioranza – quello del privato sociale, ovvero cooperative, consorzi e associazioni, e quello dell’igiene ambientale. In questi due comparti i lavoratori soffrono una situazione di lavoro difficile con carichi operativi e orari sostenuti”. Ospiti del congresso Fp Cgil di Vicenza sono stati l’assessore al sociale del Comune di Vicenza, Silvia Maino, Carola Paggin di Uil Fpl e Alessandro Sabino di Uilta.