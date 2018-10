Fermana-LR Vicenza – Diretta web – 2-0 (Finale)

Fermo – Trasferta insidiosa quella che il Vicenza affronta oggi, contro la Fermana. I biancorossi comunque hanno certamente il morale alto, sulle ali di un notevole entusiasmo, condiviso anche dalla città e dai tifosi, per la bella vittoria sul Monza nell’ultimo turno, infrasettimanale. Un 3-0 casalingo che ha mostrato una squadra convincente, determinata, che potrà certamente fare un campionato di vertice e magari anche aspirare ad un immediato ritorno in serie B. Avversari permettendo, naturalmente, e tra questi c’è anche la Fermana…

Aggiornamento in tempo reale

________________________________

Le formazioni:

Fermana: Ginestra, Scrosta, Comotto, Sarzi Puttini, Clemente, Misin, Urbinati, Maurizi, Giandonato, Lupoli, D’Angelo. A disposizione: Marcantognini, Calzola, Guerra, Soprano, Zerbo, Iotti, Kacorri, Nasic, Malavolta, Marozzi, Cognigni, Fofana. Allenatore: Destro

L.R. Vicenza: Grandi, D. Bianchi, Pasini, Bonetto, Stevanin, Zonta, Salvi, Laurenti, Curcio, Giacomelli, Arma. A disposizione: Albertazzi, Solerio, Bizzotto, N. Bianchi, Tronco, Zarpellon, De Falco, Rover, Maistrello, Andreoni. Allenatore: Colella

________________________________

Tutto pronto allo stadio Recchioni di Fermo per questa importante e suggestiva partita… Il tempo non è bello, piove e la giornata è tipicamente autunnale. Buona presenza di tifosi biancorossi. Vicenza nella sue tradizionale tenuta, marchigiani invece in casacca gialla pantaloncini blu

Partita iniziata!

4′ Inizio di partita già su buoni ritmi, anche se niente è successo fino ad ora. Il terreno di gioco non deve essere l’ideale, quantomeno sarà senz’altro scivoloso per la pioggia, che cade su Fermo ormai da qualche ora…

9′ Nessun tiro in porta vero fino ad ora. La Fermana è partita con piglio aggressivo, è chiaro che non vuole lasciare l’iniziativa ai biancorossi. Quanto al Vicenza sta facendo vedere buone triangolazioni e notevole intesa

10′ GOL DELLA FERMANA… Lo sigla D’Angelo, con un bel tiro rasoterra, all’angolino basso, sul quale Grandi non può far nulla

14′ Ammonito Giacomelli, quest’oggi capitano per l’assenza di Bizzotto, per un fallo su D’Angelo, l’autore del gol…

22′ Vicenza che sta provando a pungere in tutti i modi ma la Fermana è davvero efficace nel chiudere tutti gli spazi…

24′ Espulso Arma… Non ci voleva, l’attaccante biancorosso lascia il Vicenza in dieci per un fallo su Comotto, una gomitata mentre il pallone era in un’altra zona del campo. Insomma, una vera sciocchezza commessa da Arma

28′ Occasione per il Vicenza… E’ Pasini a colpire bene di testa deviando a rete un calcio di punizione di Giacomelli. E’ bravo anche il portiere fermano a deviare in angolo

39′ Si è notevolmente rallentato il ritmo del gioco, sia perché la Fermana ha tutto l’interesse a interrompere ogni possibile pressione del Vicenza, sia forse per le condizioni del campo, ancora allentato sebbene la pioggia sia quasi cessata…

45′ Tre minuti di recupero…

45’+2 Fermana pericolosa con Misin, che, dal limite dell’area, tira però con poca incisività e Grandi respinge

E finisce il primo tempo, con la Fermana avanti di un gol. Assai poche occasioni da gol da entrambe le parti, forse l’unica costruita dalla Fermana ha fruttato il gol del vantaggio. I marchigiani hanno però avuto successo nel rendere inoffensivo il Vicenza, purtroppo rimasto anche in dieci uomini per una leggerezza di Arma…

Secondo tempo

Squadre di nuovo in campo… Nel Vicenza è entrato Maistrello al posto di Laurenti. Nessun cambio invece per la Fermana

47′ Piove di nuovo sullo stadio di Fermo, e tenere l’equilibrio per i giocatori sarà difficile. Partita sempre più in salita dunque per i biancorossi…

49′ Brivido in area dei biancorossi, graziati da D’Angelo. L’attaccante riceve un pallone d’oro da Maurizi, a due passi dal Grandi, e tira a botta sicura di piatto destro. Ma sbaglia, e la palla si spegne sul fondo

51′ Doppio cambio nel Vicenza: Solerio e Andreoni al posto di Stavanin e David Bianchi

58′ GOL DELLA FERMANA… E’ ancora D’angelo a metterla dentro, in una ottima azione di contropiede dei marchigiani. Splendido il lancio di Misini per il compagno, che ha una prateria davanti e fulmina Grandi con precisione, con un destro secco all’angolino basso

60′ E’ durissima a questo punto per i biancorossi…

68′ Doppio cambio nella Fermana: escono Urbinati e D’Angelo ed entrano Soprano e Zerbo

70′ Il Vicenza ci sta provando a riaprire la partita ma certo non è facile con un uomo in meno… Come se non bastasse è anche aumentata la pioggia. Manovra lenta e prevedibile comunque quella dei biancorossi

72′ Doppio cambio per il Vicenza: fuori Salvi e Zonta e dentro Niccolò Bianchi e Zarpellon

75′ Altro brivido in area del Vicenza, con due ottimi interventi di Grandi, in una sorta di mischia, che salva la rete…

77′ Ancora Fermana, con una bella girata dal limite dell’area di Zerbo, ben controllata comunque da Grandi

78′ Vicenza frastornato e Fermana invece decisamente brillante…

79′ Su calcio d’angolo di Giacomelli, ci prova Solerio di testa, e sfiora il palo…

80′ Cambio nella Fermana: Fofana al posto di Misin

82′ Altro cambio nella Fermana: Sarzi Puttini lascia il posto a Calzola

90′ Quattro minuti di recupero…

90’+2 La Fermana punge ancora, in contropiede, con Luppoli, il cui tiro è però alto.

Ed è finita la partita… Un’ottima Fermana vince con merito la sfida con il Vicenza, scavalcandola in classifica. Prima sconfitta stagionale per i biancorossi, oggi lenti e confusi, sebbene generosi…