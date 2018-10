Feralpi Salò-Vicenza – Diretta web – 0-3 (Finale)

Salò – Trasferta importante per il Vicenza, soprattutto per capire il vero spessore della squadra biancorossa. Si tratta del posticipo del quarto turno del campionato di calcio di Serie C, girone B. I ragazzi del tecnico veneto, Giovanni Colella, fanno visita ad una Feralpi Salò che si è sempre fatta onore negli ultimi anni. E il Lane dovrà dimostrare di avere altrettanto spessore, per poter fare davvero un campionato di vertice come è stato promesso.

Aggiornamento in tempo reale

_________________________

Le formazioni

Feralpi Salò: Livieri, Legati, Canini, P. Marchi, Vita, Magnino, Pesce, Raffaello, Parodi, Guerra, Caracciolo. A disposizione: De Lucia, Corsinelli, Martin, Tantardini, Mordini, Ambro, Hergheligiu, Scarsella, Ferretti, Moraschi, M. Marchi. Allenatore: Toscano

L.R. Vicenza: Grandi, Andreoni, Bizzotto, Mantovani, Stevanin, Salvi, De Falco, N. Bianchi, Curcio, Giacomelli, Arma. A disposizione: Albertazzi, Solerio, Pasini, Bonetto, D. Bianchi, Zonta, Laurenti, Tronco, Zarpellon, Rover, Gashi, Maistrello. Allenatore: Colella

_________________________

Tutto pronto per Feralpi Salò-L.R. Vicenza… Piove con insistenza sullo stadio Lino Turina di Salò. tanti i tifosi biancorossi sugli spalti

Inizia la partita

2′ Inizio brillante e veloce e…

GOL DEL VICENZA! Grande esultanza per i giocatori del Vicenza che hanno regalato ai lori tifoosi la giia di un gol nei primi istanti della partita. A metterla dentro è stato Giaxomelli, molto ben piazzato e veloce nell’approfittare di un lancio di Curcio e soprattutto dell’incertezza di un difensore avversario…

4′ … dicevamo inizio brillante. La partita in effetti ha preso avviu con ritmo sostenuto, ed è arrivata subito la doccia fredda per i padroni di casa, che decisamente hanno inziato male questo campionato. Bene per i biancorossi, subito in vantaggio e con una partita in discesa davanti…

7′ Ci prova anche Arma, con un tiro da fuori area, ma colpisce male e la palla va molto alta… Vicenza comunque tonico e determinato!

10′ Cerca di scuotersi intanto la Feralpi Salò, gelata nei primi istanti della partita. Si propone in attacco, ma i biancorossi si difendono bene

21′ Il Vicenza in questa fase cerca sopratutto di controllare la spasmodica ricerca del pareggio da parte degli avversari. In altre parole, la Feralpi Salò attacca ed il Vicenza cerca di ripartire in contropiede ogni volta che le è possibile, difendendosi piuttosto bene nel contempo…

25′ Brivido in casa biancorossa. Durante una fase in attacco del Feralpi Salò, la squadra gardesana si porta a ridosso della porta del Vicenza e c’è un tocco velenoso di Guerra, con il tacco… E’ bravo Niccolò Bianchi a salvare sulla linea.

27′ Ed il Vicenza risponde molto bene, con una ottima punizione di Giacomelli, da poco fuori area. Il numero 10 biancorosso batte di destro, ad effetto e colpisce il palo…

29′ GOL DEL VICENZA!! E’ Arma a raddoppiare con un destro dal limite dell’area. Grandi responsabilità della difesa gardesana anche nel raddoppio biancorosso

32′ Nuovo pericolo per la porta biancorossa. E’ molto bravo comunque Grandi a respingere il tiro, da centro area, di Guerra, anche lui lasciato un po’ troppo solo

41′ Ammonito Bizzotto. Il capitano biancorosso è in affetti entrato duro su Vita. Assegnato anche un calcio di punizione ai gialloazzurri, da discreta posizione ma sempre distante comunque…

E finisce il primo tempo… Abbiamo visto un buon Vicenza, che ha attaccato e si è anche difeso bene. Buone le prestazioni di Giacomelli e soprattutto di Bizzotto, ma più in generale di tutta la difesa biancorossa

Secondo tempo

Iniziata la seconda frazione di gioco. Vicenza con la stessa formazione del primo tempo. Sostituzioni invece per la Feralpi: Canini e Magnino hanno lasciato il posto a Tantardini e Ferretti

49′ Inizio del secondo tempo aggressivo della Feralpi Salò. Ci ha provato adesso Caracciolo con un colpo di testa insidioso ma non irresistibile, che passa di poco sopra la traversa. Grandi comunque era sulla traiettoria, di un pallone per altro al quale l’attaccante non era riuscito a dar forza

55′ Feralpi molto pericolosa, con Guerra che riceve un pallone d’oro, in posizione molto favorevole, in piene area biancorossa. Tira di prima intenzione e colpisce il palo…

58′ Cambio anche nel Vicenza: esce Stevanin ed entra Solerio

68′ GOL DEL VICENZA! E’ ancora Arma a far centro, in un gol di rapina nel quale la spunta sul difensore che lo contrasta. Anche in questo caso ci ha messo del proprio la difesa gardesana, decisamente poco attenta stasera

73′ Altro cambio nel Vicenza: esce Salvi ed entra Zonta

73′ Anche la Feralpi manda in campo Marchi al posto di Guerra

82′ Ed ancora cambi nel Vicenza: Maistrello rileva Arma, oggi in particolare evidenza ed autore di due gol. Anche Giacomelli esce, sostituito da Zarpellon. Escono i due goleador della serata dunque, entrambi giustamente applauditi

83′ In questa fase attacca soprattutto il Vicenza. Sembra esserci rassegnazione tra le fila gialloazzurre. Del resto, essere sotto di tre gol lascia ben poche speranze a pochi minuti dal fischio finale

90′ Quattro minuti di recupero

90+2′ Sfortunata anche la Feralpi, che ha colpito un altro palo con un rasoterra dal limite di Ferretti. Negato anche il gol della bandiera…

Ed è finita!! Bella vittoria del Vicenza, che ha giocato molto bene e meritato in pieno il risultato ottenuto. Ottima prestazione da un po’ tutto il collettivo