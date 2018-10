Omaggio a Severino Gazzelloni al Teatro Olimpico

Vicenza – Riparte una nuova stagione, a Vicenza, la quarantatreesima, per la rassegna “Incontro sulla tastiera”. Sono tante le novità di quest’anno, con proposte che spaziano dalla musica al teatro, toccando il balletto, il circo e quest’anno anche il musical. Il cartellone è frutto dell’impegno e della passione che muovono l’omonima associazione vicentina, il cui fine è quello di offrire al pubblico nuovi spazi culturali e nuove proposte. Il primo concerto è in programma per domani sera, martedì 16 ottobre, alle 21, al Teatro Olimpico e segue una giornata di master class per flautisti.

“Una novità, questa – spiega l’associazione in una nota -, in essere dalla scorsa stagione. L’Associazione flautisti italiani ha infatti scelto nel 2017 il gruppo di promozione musicale vicentino come palcoscenico ideale per far conoscere al pubblico i vincitori del Concorso flautistico internazionale Severino Gazzelloni. Una nuova autorevole partnership per Incontro sulla tastiera, che nasce con lo scopo di portare il concorso in forma permanente a Vicenza, eleggendo il teatro palladiano a sede d’eccellenza, sia del concerto del vincitore di ogni edizione, sia del Falaut Day, la giornata di master class con i talenti del flauto mondiale. Un’occasione unica per la città, che infatti ha aderito con entusiasmo, affiancandosi nella realizzazione dell’evento a cui ha conferito la veste ufficiale del patrocinio del Comune di Vicenza”.

Domani sera, sul palco dell’Olimpico, salirà l’israeliano Elya Levin, classe 1990, giovane molto promettente che vanta già grandi vittorie e collaborazioni internazionali, e che a Vicenza ritirerà il premio della quarta edizione del concorso “Gazzelloni”. Insieme a lui altri nomi noti del flautismo internazionale, quali Giampaolo Pretto e Michele Marasco, con l’accompagnamento pianistico di Amedeo Salvato e Marino Nicolini. Il repertorio prevede alcune tra le pagine più belle per flauto, tratte da Rossini, De Sarasate e Debussy.

Il concerto è dedicato alla memoria di Ernesto Gallo, presidente di Incontro sulla tastiera dal 2013 al 2016 e figura nota in città per il suo impegno professionale e di volontariato. Medico e presidente della Croce Rossa vicentina per oltre 20 anni, Gallo ha dimostrato sempre grande attenzione per il sociale, nel quale si è impegnato nello scoutismo in associazioni locali e internazionali. Gallo si è dimostrato anche grande cultore dell’arte, appassionato di musica, poesia e pittura.