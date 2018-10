E’ morto il giovane operaio folgorato su un traliccio

Valli del Pasubio – E’ finito nel peggiore dei modi l’ennesimo incidente sul lavoro capitato ieri, nel vicentino, ad un giovane operaio di Valli del Pasubio, rimasto folgorato per aver toccato i cavi della distribuzione elettrica mente lavorava su un traliccio. Il giovane, Marco Camposilvan, di 26 anni, purtroppo non ce l’ha fatta, ed è spirato questa mattina nel reparto grandi ustionati dell’ospedale veronese di Borgo Trento, dove era stato portato d’urgenza subito dopo l’incidente, in elicottero.

Era successo ieri pomeriggio, poco dopo le 16, a Marano Vicentino, mentre il giovane operava su una piattaforma aerea, dalla quale ha toccato accidentalmente con il corpo i cavi dell’alta tensione. Dopo l’incidente inoltre, la piattaforma aerea, a causa della scarica elettrica, non rispondeva più ai comandi ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per portare giù il ragazzo e prestargli i primi soccorsi. Lo si è dovuto fare solo dopo il distacco dell’energia elettrica e per mezzo dell’autoscala dei pompieri, data la notevole altezza da terra.

Resta da chiarire la dinamica di quanto è successo, come sia stato possibile insomma che il giovane abbia ricevuto la potente e, come si è visto poi, fatale scarica elettrica, rimanendo folgorato in pochi secondi. Sul posto, naturalmente, sono intervenuti anche il personale dello Spisal e i carabinieri, che ora saranno chiamati a far luce su questa morte assurda e probabilmente evitabile. La notizia della morte di Marco Camposilvan, naturalmente, ha destato commozione e cordoglio, e sono già tanti i messaggi di dolore e partecipazione che circolano sui social e ricordano lo sfortunato ragazzo.