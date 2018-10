Non rispetta i domiciliari e finisce dietro le sbarre

Vicenza – E’ agli arresti domiciliari ma non rispetta le prescrizioni che gli sono imposte. E’ per questo che è stato arrestato, ieri pomeriggio, dai carabinieri della stazione di Vicenza, un ghanese di 51 anni, Elvis Boakie, residente in città. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ghanese dal Tribunale di Vicenza.

L’uomo, già indagato in passato in passato per vari episodi di maltrattamenti alla moglie ed ai figli e per questo condannato a due anni e dieci mesi di reclusione, lo scorso 12 agosto era stato sottoposto ai domiciliari e poi anche autorizzato ad uscire per motivi di lavoro.

Le sistematiche e reiterate violazioni accertate nel corso dii frequenti controlli, consistite nel fare rientro a casa in stato di ubriachezza o in ritardo, hanno comportato la segnalazione all’autorità giudiziaria, che ha quindi disposto l’aggravamento della misura cautelare sostituendola con quella della custodia nel carcere di Vicenza, dove il ghanese ora è stato rinchiuso.