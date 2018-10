Corsi di Cna per adeguarsi alle norme Ue sulla privacy

Vicenza – Al via i nuovi corsi operativi della Cna della provincia di Vicenza sulla privacy, per imparare a gestire correttamente i dati e adeguarsi al nuovo regolamento europeo. Dopo il tutto esaurito registrato nelle quattro edizioni in città, il corso pratico sulla privacy arriva dunque anche nelle sedi locali dell’associazione. Sono quattro appuntamenti previsti adesso, a Valdagno, Bassano, Thiene e Montecchio Maggiore. In questa pagina il calendario dettagliato dei corsi.

“Il Gdpr – spiega in una nota l’associazione di categoria degli artigiani -, ovvero il nuovo standard normativo (Ue 2016/679) adottato dall’Unione Europea per il trattamento dei dati personali, interessa tutti. Perché, chi più chi meno, qualsiasi impresa o ente ha a che fare con dati personali: dal sito web aziendale, agli archivi cartacei della documentazione contabile o modulistica, dai moduli di contatto, ai curricula, alla lista dei propri dipendenti. E chi non si adegua rischia sanzioni salate. Privacy. Mettiamoci al lavoro è il corso studiato per insegnare alle piccole e medie imprese i fondamenti per adeguarsi in autonomia al nuovo regolamento sulla gestione dei dati aziendali”.

Il format del corso prevede nove ore di formazione, divise in due incontri per ogni sede (dalle 14 alle 18.30), sotto la guida di docenti esperti di gestione della privacy e consulenti Cna, per trasformare l’approccio da didattico a operativo. I partecipanti saranno organizzati in piccoli gruppi in base al settore di appartenenza e, attraverso il metodo di learning by doing (imparare facendo), inizieranno a produrre i modelli e la documentazione richiesta per essere a norma. L’iscrizione ha un costo di 180 euro + Iva a partecipante, per le imprese socie Cna Vicenza, e di 240 euro + Iva per le imprese non socie. Per le aziende in regola con Ebav, e fino a esaurimento risorse, è previsto un rimborso di 144 euro.