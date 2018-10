Un concerto apre l’anno dell’Accademia Olimpica

Vicenza – Sarà dedicata a Giovanni Guglielmo, accademico e celebre musicista scomparso nel 2017, la cerimonia di apertura dell’anno di attività dell’Accademia Olimpica di Vicenza, in programma domani, mercoledì 31 ottobre, alle 17.30, al Teatro Olimpico. Introdotto da saluto del presidente Gaetano Thiene, l’evento avrà infatti come momento culminante un concerto in memoria del maestro Guglielmo, eseguito dall’Orchestra barocca Andrea Palladio, diretta da Enrico Zanovello e con Federico Guglielmo, figlio di Giovanni, come violino solista.

Con inizio alle 18.15, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, l’appuntamento rientra nel ventunesimo Festival concertistico internazionale. Il concerto sarà preceduto da un’introduzione all’ascolto di Cesare Galla, vicepresidente dell’Accademia Olimpica e critico musicale, dal titolo “Giovanni Guglielmo: l’arco dell’arte”. Quanto al programma, saranno proposte musiche di Giovanni Meneghetti, Gaetano Meneghetti, Johann Gottlieb Graun, Baldassarre Galuppi, Antonio Vivaldi e Giuseppe Tartini.

“Quello di Giovanni Guglielmo – ha messo in evidenza Gaetano Thiene – è il ricordo di un uomo gentile e schietto, che per oltre quarant’anni ha dato un concreto contributo alla vita della nostra istituzione, rendendosi sempre disponibile con grande generosità. La nostra gratitudine nei suoi confronti è stata e continua ad essere grande. Grazie a lui, molte nostre manifestazioni si sono arricchite di bellezza, nel nome dell’arte e dell’armonia”.

“Ho conosciuto Giovanni Guglielmo nel 1991 – ricorda invece Zanovello – quando divenni organista della chiesa di San Giorgio in Gogna, da lui frequentata. Fu l’inizio di una sincera amicizia e di un’intensa collaborazione artistica. Tra le passioni condivise, ricordo soprattutto la riscoperta di autori veneti dimenticati, come i vicentini Giovanni e Gaetano Meneghetti, di cui significativamente proporremo alcuni brani all’Olimpico”. L’appuntamento concluderà l’omaggio tributato a Giovanni Guglielmo dal conservatorio cittadino Arrigo Pedrollo. Per ulteriori informazioni: www.accademiaolimpica.it.