Torna il Cinema al Ridotto del Comunale di Vicenza

Vicenza – Riprende domenica 28 ottobre, alle 18, la programmazione del Cinema al Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza, con l’opera lirica “La Valchiria” trasmessa in diretta live dalla Royal Opera House di Londra, regia di Keith Warner, musica e libretto di Richard Wagner, direttore d’orchestra Antonio Pappano. Ricordiamo che il Cinema al Ridotto, propone proiezioni a tema di carattere culturale e artistico, balletti, opere liriche e i grandi protagonisti della storia dell’arte.

Il nuovo cartellone prevede tredici appuntamenti, da ottobre a giugno 2019, con numerose dirette live via satellite dalla Royal Opera House di Londra, e ritorna anche la sezione dedicata all’arte, con film su protagonisti quali Leonardo Da Vinci, Caravaggio e Van Gogh.

Quanto all’opera di apertura della stagione, nel cast ci sono Stuart Skelton (Siegmund), Emily Magee (Sieglinde), John Lundgren (Wotan), Nina Stemme (Brunilde) e Sarah Connolly (Fricka). “La Valchiria” (“Die Walküre“ il titolo originale) è il secondo dei quattro drammi musicali che costituiscono la celebre tetralogia wagneriana dell’Anello del Nibelungo.

Il ciclo rappresenta un viaggio che va dalla nascita di un mondo popolato da dèi, eroi e mostri, fino alla sua completa distruzione. È una saga epica ricca di risvolti drammatici, evidenziati dalla possente musicalità wagneriana che ritrae ogni tipo di emozione umana con straordinaria intensità.

Per quanto riguarda la trama, durante una tempesta, Sieglinde dà rifugio a uno sconosciuto ferito. Si trovano attratti l’un l’altro. È Siegmund, il gemello dal quale Sieglinde è stato separata durante l’infanzia, figli a loro insaputa di Wotan, il più potente degli dei. Attraverso Siegmund, Wotan spera di recuperare un anello d’oro di potere ultimo che non può prendere da solo. L’opera dura oltre quattro ore.

Da segnalare infine il secondo appuntamento del Cinema al Ridotto, martedì 13 novembre, alle 20.15, che sarà “La Bayadère”, un balletto orientaleggiante di grande tradizione e fascino trasmesso in in diretta dalla Royal Opera House. Tre atti, su coreografia originale di Marius Petipa, musiche di Ludwig Minkus orchestrate da John Lanchbery (durata tre ore circa con due intervalli) il balletto sarà proposto nella produzione di Natalia Makarova. I biglietti per il Cinema al Ridotto si possono acquistare anche online, sul sito www.tcvi.it.