Marano Vicentino – E’ stata accompagnata in ospedale in codice giallo la ciclista investita, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 ottobre, a Marano Vicentino. La donna, una 54enne di Marano, stava affrontando la rotonda di viale Europa, intersezione con via santa Lucia, in sella alla sua bicicletta quando, poco dopo le 17, è stata investita da un autocarro Renault.

Alla guida del mezzo un uomo di 68 anni di Malo, che per cause attualmente in corso di accertamento, nel percorrere la rotatoria non si è accorto della ciclista. Inevitabile, dunque, lo scontro. In seguito all’urto la 54enne è caduta a terra. Subito soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, la ciclista è stata accompagnata con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Un altro incidente in rotatoria si è verificato circa un’ora più tardi, verso le 18, questa volta a Thiene, al rondò tra le vie Savio e San Giovanni Bosco. Ad entrare in collisione sono state due auto, una Fiat Grande Punto, condotta da un 55enne di Castelfranco Veneto, che stava percorrendo via San Giovanni Bosco in direzione di Thiene, ed una Opel Zafira, con alla guida una donna di 54 anni di Thiene, che aveva impegnato la stessa rotatoria. In seguito alla collisione tra i due mezzi, la Fiat Punto si è ribaltata, ma per fortuna il conducente ha riportato solo lievi lesioni.