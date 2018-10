Chiara Bonato nuovo segretario dello Spi Cgil

Vicenza– Chiara Bonato, 49 anni, nello Spi dal 2016, è la nuova segretaria generale dello Sindacato pensionati della Cgil di Vicenza e provincia, categoria che annovera 25mila iscritti. Succede a Igino Canale ed è stata eletta al termine del congresso della categoria, che si è svolto su due giorni all’Oasi Rossi di Santorso. L’assemblea generale dello Spi, l’ha scelta con 48 voti favorevoli e uno contrario.

I lavori congressuali si sono aperti con la relazione, approfondita e sentita del segretario uscente Igino Canale, ed ha visto poi gli interventi, tra gli altri, del segretario generale della Cgil di Vicenza, Giampaolo Zanni, e della segretaria generale dello Spi Veneto Elena Di Gregorio.

Nella relazione del segretario uscente sono stati messi in evidenza cinque concetti fondamentali: trasparenza, coerenza, efficacia, territorio e competenza. Tutti legati al lavoro svolto e da svolgere come sindacato pensionati. Chiara Bonato invece, dopo la sua elezione, ha assicurato che “proseguirà il lavoro in piena continuità con quello che si è fatto fino ad oggi”.

“Proseguirà quindi – è stato anche sottolineato – la forte attenzione al territorio, alla contrattazione sociale e alla tutela individuale, i cosiddetti tre lati del triangolo che rappresenta il lavoro dello Spi. Ma la presenza sul territorio dovrà evolvere: non solo come sedi, ma anche come peso della categoria, una vera e propria categoria della Cgil, non solo un servizio” .Confermati infine nella segreteria provinciale dello Spi Franco Baroni e Mariarosa Cingano.