Cgil Vicenza a congresso ricordando Rigoni Stern

Asiago – Cgil Vicenza a congresso nei prossimi giorni, in una due giorni che avrà come denominatore la figura di Mario Rigoni Stern. Ed al grande scrittore di Asiago sarà dedicata la prima giornata, quella di domani, lunedì 22 ottobre. Si inizierà alle 14,30, proprio ad Asiago, al teatro Millepini, per un pomeriggio in onore di Mario Rigoni Stern, militante e iscritto al sindacato da sempre. Questo darà il via ai lavori congressuali della Cgil di Vicenza e provincia, dopo i congressi delle categorie che si sono conclusi questa settimana con l’assemblea dello Sindacato pensionati (Spi) provinciale.

La Cgil a Vicenza e in provincia annovera 54 mila iscritti e alla platea congressuale partecipano in loro rappresentanza 250 delegati. Si tratta del diciottesimo congresso della Camera del Lavoro di Vicenza il cui slogan recita: “Cgil è… sognare e costruire un altro mondo possibile!”

A 10 anni dalla sua scomparsa, lo scrittore altopianese, prima lavoratore in Cgil e poi pensionato nello Spi, sarà ricordato nell’intervento di Alberto Peruffo (artista, editore, libraio e comunicatore) dedicato all’impegno civile di Mario Rigoni Stern. Seguiranno la relazione del segretario generale Giampaolo Zanni, i saluti delle autorità e l’intervento della segretaria regionale della Cgil Tiziana Bassi, che concluderà la giornata.

Martedì 23 ottobre il congresso Cgil proseguirà a Vicenza, all’Alfa Hotel, con ripresa dei lavori e dibattito a partire dalle 9. L’assemblea generale eletta dal congresso poi eleggerà i vertici della Cgil nel pomeriggio.