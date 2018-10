Cerca di vendere online una bici rubata. Denunciato

Camisano Vicentino – Mette in vendita su un sito internet una bicicletta rubata, ma non è una grande idea… Si è infatti preso una denuncia per questo un 41enne di Camisano Vicentino, che ieri mattina, lunedì 29 ottobre, si è visto arrivare in casa i carabinieri della locale stazione. Ora l’uomo è indagato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Le indagini dei carabinieri di Camisano erano partite da una denuncia, presentata da un 46enne residente a Quinto Vicentino, il quale aveva segnalato che, consultando un sito specializzato nelle vendite on line, una persona aveva pubblicato l’inserzione di vendita della propria mountain bike, che gli era stata rubata nei giorni precedenti.

I militari dell’Arma, attraverso il recapito telefonico inserito dal venditore, sono ben presto risaliti al 41enne camisanese. La successiva perquisizione ha consentito di trovare, nella sua abitazione, la bicicletta, del valore di 380 euro, subito restituita al proprietario.