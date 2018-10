Schio, due denunciati nei controlli dei carabinieri

Schio – Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Schio a tutela della sicurezza dei cittadini. Nell’ultimo servizio sul territorio i militari dell’Arma hanno denunciato due persone e altre deu le hanno segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti. Nel primo caso, i carabinieri sono intervenuto presso il locale scledense “Pizza Bon” perché un cliente, in evidente stato di alterazione, creava problemi e disturbo al resto della clientela.

Arrivati sul posto, i militari hanno identificato il soggetto nel 21enne S.R., giovane ma già con vari precedenti di polizia, e l’hanno condotto in caserma per gli approfondimenti del caso. Il ragazzo, una volta al comando, evidentemente sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ha cominciato ad insultare i carabinieri e li ha aggrediti con violenza, costringendoli ad immobilizzarlo per calmarlo. Terminati i controlli, è stato denunciato per per resistenza a pubblico ufficiale.

In un altro caso, invece, le pattuglie hanno fermato per un controllo un 40enne, E.H.M, mentre era alla guida della propria autovettura. L’uomo era senza ombra di dubbio sotto l’effetto dell’alcol e, al suo rifiuto di sottoporsi all’ alcoltest, gli è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Naturalmente è stato anche denunciato.

Infine, in un altro posto di controllo, stavolta ad Arsiero, è stato fermato un veicolo con a bordo cinque persone. Ad un accertamento più approfondito, due di queste, S.G., di 22 anni e F.G., di 20 anni, entrambi passeggeri della vettura, sono state trovate in possesso di alcuni involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 0,6 gr., nascosti nelle tasche dei pantaloni. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura.