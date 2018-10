Calcio, il Vicenza cerca conferme contro la Fermana

Vicenza – Trasferta insidiosa quella che affronta domani il Vicenza, alle 14.30, contro la Fermana. I biancorossi comunque si recano in terra marchigiana certamente con il morale alto, sulle ali di un notevole entusiasmo, condiviso anche dalla città e dai tifosi, per la bella vittoria sul Monza nell’ultimo turno, infrasettimanale.

Un 3-0 casalingo che ha mostrato una squadra convincente, determinata, che potrà certamente fare un campionato di vertice e magari anche aspirare ad un immediato ritorno in serie B. Avversari permettendo, naturalmente, e tra questi c’è la Fermana.

Ne sembra convinto anche il tecnico vicentino, Giovanni Colella, che non sottovaluta l’avversario di domani, anche considerando il fatto i suoi giocatori hanno speso molto nell’ultima partita, solo alcuni giorni fa. Quindi via con il turn over…

La squadra che scenderà in campo a Fermo sarà infatti assai diversa rispetto alla formazione di mercoledì sera. Non ci saranno ad esempio Mantovani, De Falco e Niccolò Bianchi. Risentimenti anche per Bizzotto, e soprattutto per Gashi che ha preso una bella botta mercoledì sera.