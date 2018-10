Calcio, il Vicenza riceve la visita della Vis Pesaro

Vicenza – Morale alto e tanta voglia di far bene. Dovrebbero essere questi i presupposti della partita del Vicenza di domani pomeriggio, allo stadio Menti, contro la Vis Pesaro. Il fischio d’inizio è alle 14.30, e non sarà comunque una passeggiata perché quella avversaria è una formazione temibile, con ottimi elementi, e che certamente vorrà farsi valere. Un vittoria casalinga, però, manca a Vicenza da troppo tempo ormai, praticamente da quasi un anno, se si eccettuano i play out della scorsa stagione.

I tifosi quindi vogliono finalmente alzare le braccia al cielo, e la speranza di tutti è che i giocatori biancorossi rendano realtà questo desiderio. In questa pagina la lista dei convocati del LR Vicenza. Quanto alla vittoria di una settimana fa, in trasferta, contro la Feralpi Salò, è stata certamente un toccasana. Ha dato morale, fiducia alla squadra nelle proprie possibilità, ma quello che va trovato è la continuità. Ne è convinto anche il mister, Giovanni Colella, che lo ha sottolineato anche oggi, nel consueto incontro prepartita con la stampa.

“Non basta vincere una partita – ha sottolineato il tecnico – bisogna trovare continuità soprattutto nella prestazione. Se si gioca sempre bene, arrivano anche i risultati. E solo chi dimostra continuità nelle prestazioni taglia alla fine il traguardo”. Colella ha anche messo in evidenza come il calcio sia fatto spesso di episodi, come insomma sia necessaria anche una buona dose di fortuna.

Sulla partita di Salò, per altro, il mister ha rilevato che la squadra ha sì dimostrato grinta e determinazione, ma non si può dire in fondo che sia stata, quella biancorossa, una così notevole prestazione. Insomma, si può fare ancora meglio ha detto Colella, e i biancorossi stanno lavorando su quello che c’è da migliorare.