Calcio, il Vicenza riceva la visita della Virtus Verona

Vicenza – E’ un derby veneto quello che vede il LR Vicenza di scena, domani, allo stadio Menti in una piovosa domenica di fine ottobre, ma è anche una sfida inedita. L’avversario è veronese, ma non è quello tradizionale, di sempre, quello del derby più sentito e combattuto. A far visita ai biancorossi è infatti la Virtus Verona, terza squadra della città scaligera che, in pochi anni, da piccola società amatoriale di quartiere è giunta al calcio professionistico, in Serie C.

E non è affatto da sottovalutare, come ha sottolineato quest’oggi il tecnico del Vicenza, Giovanni Colella, ricordando quanto sia facile perdere la concentrazione e fallire una partita con squadre meno blasonate ma fortemente motivate. Il fischio d’inizio è fissato per le 18.30 e l’incognita è rappresentata soprattutto dal probabile maltempo. Un perturbazione sta passando in questi giorni sulla nostra regione, ed è probabile che le condizioni del terreno di gioco non siano le migliori.

Buono invece nel complesso lo stato di salute della squadra, che sul piano del morale ha assorbito senza danni la sconfitta nell’ultimo turno sul campo della Fermana, la prima per altro in campionato e solo la seconda da quando è in sella la nuova società, dopo l’acquisto di Renzo Rosso. Insomma, ci poteva stare un passo falso, e la voglia di riscattarlo subito sembra esserci. Sul piano degli infortuni, c’è ancora qualche piccolo acciacco tra i giocatori, ma niente di serio, niente che ormai non sia risolto.

Questa la lista dei convocati per LR Vicenza-Virtus Verona. Spicca l’assenza di Arma, squalificato dopo l’espulsione contro la Fermana, episodio che per altro è probabilmente costato la sconfitta ai biancorossi. Al suo posto ci sarà Maistrello, che si è comportato assai bene ultimamente.