Calcio, il Vicenza in trasferta a Pordenone

Vicenza – Trasferta di grande importanza quella che affronta domani, domenica 14 ottobre, alle 18.30, il LR Vicenza, sul terreno di gioco del Pordenone, capolista del girone b del campionato di Serie C. E certo ancora presto per stabilire gerarchie, tuttavia già a questo punto, dopo cinque turni, i friulani hanno confermato di essere una delle formazioni da battere, una squadra insomma costruita per stare al vertice e puntare al passaggio di categoria. Ed i biancorossi dovranno dimostrare di non essere da meno, come si aspetta la città.

Le premesse ci sono. Nonostante l’avvio di campionato con il freno a mano tirato, con tre pareggi nelle prime gare, il Lane negli ultimi due match ha dimostrato di esserci, di avere il potenziale per non temere nessuno, portando a casa due vittorie convincenti. Ora l’incontro con la prima della classe potrebbe fugare ogni dubbio e dare ai giocatori quella fiducia in sé stessi che è sempre l’arma vincente. Questa la lista dei convocati biancorossi per Pordenone-LR Vicenza

Tra i più attesi in campo, domani, c’è Rachid Arma, che ha regalato ottime prestazioni e gol nelle ultime gare e che, incontrando ieri la stampa, ha sottolineato come la squadra possa e debba ancora migliorare. Da ex del Pordenone, Arma ha anche parlato dell’avversario di domani, un collettivo coeso e forte, ha detto, con ottimi giocatori che conosce bene come Berrettoni, Burrai, De Agostini. “Se alziamo il ritmo – ha comunque aggiunto – penso che potremmo metterli in difficoltà”.