Calcio, è la serata di LR Vicenza-Monza

Vicenza – Impegno infrasettimanale ed in notturna, questa sera, per il Vicenza, che riceve allo stadio Menti, con fischio d’inizio alle 20.30, la visita del Monza, in un match che ha già il sapore dello scontro al vertice sebbene il campionato sia, di fatto, appena iniziato ed il cammino sia troppo lungo ancora perché si possano già stabilire vere gerarchie. E’ certo comunque che l’avversario di stasera è un’ottima squadra, che si è rafforzata con l’acquisto di calciatori di spessore e che gioca un calcio originale e imprevedibile.

Senza contare il peso che potrebbe avere la nuova proprietà, ovvero Silvio Berlusconi, che ha acquistato il Monza ed intende con esso ritornare al più presto nel calcio che conta. Le due avversarie di stasera hanno dunque molti punti in comune, considerando che anche i biancorossi possono, tutto sommato solo da poco, contare su una proprietà altrettanto importante ed ambiziosa, quella cioè di Renzo Rosso. Questi i convocati biancorossi per LR Vicenza-Monza di stasera…

Per le squadre comincia inoltre un periodo assai difficile, un vero tour di force di impegni ravvicinati, che metteranno le società a dura prova. Tre partite in questa settimana, poi sarà anche peggio e si arriverà addirittura a cinque gare ravvicinate… Insomma, si gioca davvero con frequenza insopportabile, e sarà vera selezione: solo le squadre che avranno la possibilità di far riposare gli uomini facendo cambi senza perdere qualità di gioco rimarranno competitive.

Il Vicenza dovrebbe faticare meno degli altri, avendo una rosa abbastanza lunga. Infatti il mister, Giovanni Colella, appare piuttosto tranquillo, seppur conscio del peso che grava sulla squadra. Per quanto riguarda il campo infine, stasera non ci sarà Pasini, che ha un fastidio ed il tecnico non vuole rischiarlo, mentre ritorna Mantovani. In attacco sarà ancora Arma e cercare di portare scompiglio nella difesa avversaria.

La nostra diretta web a partire dalle 20.30…