Calcio, c’è Vicenza-Triestina per la Coppa Italia

Vicenza – Impegno di Coppa Italia di Serie C, questa sera, alle 19.30, allo stadio Menti, per il LR Vicenza, che deve vedersela con la Triestina, squadra blasonata e forte, con ottimi elementi, sia sul piano dell’esperienza che per grinta e giovinezza. Non si tratta comunque di una partita di campionato, e quindi la tensione è certo meno forte, ma è pur sempre un impegno ufficiale da onorare.

Biancorossi di nuovo in campo dunque, solo qualche giorno dopo la sconfitta di Fermo, dovuta anche alla sfortuna e alla maldestra reazione di Arma che si è fatto espellere lasciando i compagni in inferiorità numerica per due terzi della partita. Un’espulsione che costerà anche due giornate di squalifica all’attaccante, e quindi anche la squadra ne patirà le conseguenze.

E come ha sottolineato il tecnico, Giovanni Colella, a tutto questo bisogna anche aggiungere alcuni acciacchi che costringono al riposo alcuni uomini importanti. Stasera non saranno infatti della partita Bizzotto, Mantovani e Pasini, quest’ultimo squalificato. Centrale sarà Solerio, e anche Bonetto sarà in campo dal primo minuto.

Questa comunque è la lista dei convocati per LR Vicenza-Triestina, in occasione della quale, occorre ricordarlo, il Comune di Vicenza, su richiesta della Questura, competente per l’ordine pubblico, ha disposto l’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio Menti, a partire dalle 17.30 e fino al termine della gara.

Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.