Cacciano in modo illecito e aggrediscono i poliziotti

Quinto Vicentino – Brutto episodio a Quinto Vicentino, dove due cacciatori, padre e figlio, dopo essere stati sorpresi con un richiamo elettroacustico per la selvaggina e con un fucile con silenziatore, hanno minacciato e aggredito i tre agenti della polizia provinciale che li avevano scoperti. Gli agenti, durante un servizio di vigilanza, avevano sentito il richiamo acustico vietato e così sono intervenuti, dirigendosi verso il luogo da dove il richiamo pareva arrivare.

Giunti nei pressi dell’abitazione dei due cacciatori, li hanno sorpresi uno ancora con il richiamo in mano e l’altro con un fucile silenziato. Ed è a quel punto che si è scatenato il putiferio. I due cacciatori non volevano consegnare il materiale agli agenti e quando uno dei poliziotti ha strappato il fucile di mano ad uno dei due, il padre, la situazione è degenerata. Pugni, calci, è spuntato anche un grosso bastone, ed il bilancio finale parla di quattro persone finite al pronto soccorso: tre agenti ed il cacciatore padre.

Per tutti comunque ferite leggere. Quanto ai due cacciatori, sono stati denunciati e, oltre alle violazioni delle norme sulla caccia, dovranno rispondere anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il disdicevole episodio ha provocato anche reazioni nell’ambito politico, ad esempio quella del consigliere regionale cdel Partito Democratico Andrea Zanoni, che ha subito espresso “piena solidarietà alle guardie provinciali aggredite”.

“Evidentemente – ha aggiunto il consigliere Pd – i bracconieri continuano a sentirsi impuniti e la nuova stagione venatoria ripropone i problemi di sempre: spari tra le case nel vicentino e nel trevigiano, fino ad arrivare agli incidenti più gravi con quattro morti e tredici feriti, solo a settembre, a livello nazionale. Fa rabbia pensare che nell’ultimo bilancio sono stai fatti tagli al sociale ma si è trovato il modo di garantire 350 mila euro alle associazioni dei cacciatori per contrastare il bracconaggio: sono questi i risultati?”

“L’assessore Pan e Zaia – è la conclusione di Zanoni – dovrebbero attivarsi seriamente per combattere questo fenomeno, particolarmente presente in Veneto. Invece continuano ad assecondare le istanze del mondo venatorio più aggressivo ed estremista, quello dei cacciatori in deroga: una piccola minoranza, istituzionalmente sovradimensionata dalla presenza in Consiglio regionale del gruppo di Fratelli d’Italia che, sull’argomento, continua a fare il bello e il cattivo tempo”.