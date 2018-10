Bassano, una conferenza sul secolo dei Lumi

Bassano del Grappa – Il magnifico diciottesimo secolo, quello dell’Illuminismo, raccontato alla Biblioteca civica di Bassano del Grappa. L’appuntamento è per giovedì 4 ottobre, alle 18, con la conferenza di Marco Cavalli, critico letterario, traduttore e consulente editoriale. Titolo dell’incontro è “Luce in sala! Il magnifico XVIII secolo”. La partecipazione è libera.

“Il Settecento – si legge nella presentazione dell’evento – è chiamato per tradizione il secolo dei Lumi, del trionfo della ragione. Ma non si dice mai abbastanza che fu soprattutto un’epoca mozartiana, all’insegna del divertimento, dei piaceri, della gioia di vivere. Piacere di sperimentare, di immaginare, di catalogare, in tutti i campi della conoscenza e dell’esistenza. Fu anche un periodo in cui fiorirono il romanzo e l’industria della cultura: dopo di che, la letteratura non sarebbe più stata la stessa”.

“Forte della sua appassionata predilezione per questo secolo, Marco Cavalli, parlerà di uomini, donne, opere e capolavori che fecero la rivoluzione, accesero le luci in sala e diedero inizio allo spettacolo della modernità che ancora non è finito”.