Bassano del Grappa – Ordigno bellico emerso dal terreno, e dalle pieghe della storia, anche a Bassano. E’ successo nei giorni scorsi, il 3 ottobre più precisamente, quando un operaio, durante alcuni lavori di pulizia del torrente Silanetto, si è imbattuto in un oggetto metallico di dimensioni ragguardevoli.

Dopo le prime esitazioni, è parso subito chiaro che si trattasse di un ordigno bellico, e di qui la telefonata al 112 per segnalare il ritrovamento. I carabinieri della stazione di Bassano hanno così coordinato, fra il 3 e il 4 ottobre, le operazioni di messa in sicurezza, recupero e bonifica dell’ordigno.

I militari, guidati dal luogotenente carica speciale Vito Sitran, accertato che si trattava di un proiettile da artiglieria calibro 75 mm, alto 24 centimetri. L’ordigno è stato subito messo in sicurezza dai carabinieri che, in considerazione soprattutto della sua vicinanza ad un’abitazione, hanno provveduto ad attivare in emergenza il personale artificiere antisabotaggio dell’Arma.

Ieri mattina, giovedì 4 ottobre, è intervenuto anche il personale specializzato del Comando provinciale dei carabinieri di Padova, che ha trasportato il proiettile in un luogo adatto per il brillamento in sicurezza.