Bassano, quattro furti in una mattinata. Arrestato

Bassano del Grappa – Tenta tre furti in altrettanti negozi e ruba in un quarto. A trovarlo ed arrestarlo sono stati poi i carabinieri e la polizia locale di Bassano del Grappa. E’ successo nella mattinata di ieri nella zona commerciale di Largo Parolin, dalla quale è partita la segnalazione al 112, di un cittadino, su rumori sospetti che si sentivano nella zona, e che facevano pensare ad una effrazione in atto. L’operatore dei carabinieri ha subito diramato l’allerta a tutte le forze dell’ordine in servizio in quel momento.

Il primo intervento è stato effettuato da un equipaggio della polizia locale del Corpo intercomunale del Bassanese che, giunto in zona, ha cominciato ad ispezionare i dintorni di Largo Parolini, accorgendosi presto di alcuni tentativi di effrazione e di un furto che era in atto. Gli agenti hanno visto una persona che usciva frettolosamente dall’area commerciale e si sono messi subito all’inseguimento, informando di quanto avveniva la pattuglia della Radiomobile dei carabinieri, in arrivo da Viale delle Fosse.

Ne è derivato un coordinamento che non ha lasciato scampo al malvivente, ben presto bloccato e condotto presso il comando dell’Arma, per il fotosegnalamento e le incombenze di rito. L’arrestato, con le accuse di tentato furto aggravato e furto aggravato, è un marocchino di 39 anni, Abdelaziz El Abid, residente a Bassano, pluripregiudicato, già noto alle cronache per la rapina ad una anziana fuori dall’Admiral, nel Quartiere Firenze, a Bassano. Era già stato anche arrestato perché trovato con una notevole quantità di stupefacenti. Entrambe le operazioni erano state condotte dalla Compagnia carabinieri bassanese.

Questa volta El Abid ha tentato l’effrazione prima presso il bar Lo Sfizio, poi ha preso di mira il negozio di alimentari Dalle Nogare e quindi la parrucchiera Hair Salon, fallendo nei tre tentati furti. Poi è riuscito a penetrare nella cartoleria Reby Progress, dalla quale ha asportato circa cento euro, che al momento non sono stati trovati. Il pm di turno ha concordato con le risultanze investigative, disponendo, a seguito dell’arresto, il collocamento del soggetto in camera di sicurezza ed il giudizio direttissimo.