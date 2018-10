Bassano, guida con una patente falsa. Denunciato

Bassano del Grappa – Denunciato perché ha presentato alla polizia locale una patente di guida internazionale falsa. E’ successo durante la notte del 30 settembre, a Bassano, intorno alle 3.30, quando una pattuglia impegnate in un posto di controllo in Piazzale Cadorna ha visto arrivare un’auto Fiat Punto, con gli abbaglianti inseriti e per questo l’ha fermata. Sull’auto c’erano più persone del consentito:due sui sedili anteriori e ben quattro su quello posteriore.

Il conducente, cittadino dominicano trentenne residente a Bassano da diversi anni, ha esibito una patente di guida internazionale formato card. Ad un primo esame del documento gli agenti hanno sospettato che qualcosa non andasse ed hanno trattenuto la patente per approfondimenti. Tra l’altro non si possono usare patenti di guida non Ue una volta trascorso un anno dall’ottenimento della residenza in Italia.

La patente è stata controllata dagli agenti del Nucleo falso documentale del Corpo intercomunale di polizia locale del bassanese, con una avanzata strumentazione e con collegamenti a banche dati, ed è risultata palesemente falsa. Il cittadino domenicano è stato quindi convocato al comando e denunciato per uso di atto falso, mentre il documento è stato sequestrato. Pesante anche la sanzione comminata all’uomo, sulla base dell’articolo 116 del Codice della Strada, ben cinquemila euro.

“Mi compiaccio per questo intervento – ha commentato l’assessore alla sicurezza del Comune di Bassano del Grappa, Angelo Vernillo -. Grazie ad agenti di polizia locale adeguatamente formati e ai nuovi mezzi tecnologici introdotti, possiamo effettuare anche questi controlli, che sono molto importanti per concorrere nella sicurezza stradale, sanzionando soggetti che circolano senza avere il titolo necessario, mettendo quindi a rischio la sicurezza della circolazione”.