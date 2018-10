Bassano, crolla un cornicione. Quattro feriti

Bassano del Grappa – Momenti di paura quest’oggi a Bassano del Grappa per il crollo di una parte di un tetto di un edificio e del cornicione. E’ successo nel primo pomeriggio, in una stabile di via Matteotti, una strada del centro storico, per altro non lontano dal palazzo municipale. I detriti caduti hanno causato il ferimento, per fortuna non grave, di quattro persone. Per tre di esse si è trattato solo di graffi e contusioni, risolte dunque con una medicazione.

Al quarto ferito invece, un ragazzo austriaco in vacanza, è andata un po’ peggio dato che ha una gamba fratturata ed è stato ricoverato nell’ospedale bassanese. Sul posto comunque sono intervenute due ambulanze del Suem 118, il cui personale medico si è occupato dei feriti, la polizia locale ed i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, alla quale eventuali curiosi non potranno avvicinarsi, soprattutto per il pericolo di nuovi crolli.

A seguito di quanto è successo, il sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, ha firmato un’ordinanza nella quale si dispone che “i proprietari del fabbricato eseguano immediatamente i necessari interventi di messa in sicurezza a salvaguardia dell’incolumità pubblica, mediante l’intervento di impresa qualificata che provveda all’esecuzione di tutto quanto necessario all’eliminazione del pericolo, poiché la sicurezza degli immobili è compito dei rispettivi proprietari”.

Quanto a via Matteotti, rimarrà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra piazza Libertà e via Gamba, per il tempo strettamente necessario all’ultimazione degli interventi di messa in sicurezza. “Esprimo tutta la mia vicinanza e disponibilità – ha detto il sindaco – alle quattro persone coinvolte nell’incidente e a tutto il gruppo di turisti che con loro visitava la città. Siamo in costante contatto con il pronto soccorso cittadino e con tutte le altre pubbliche autorità che sono intervenute. A loro va il nostro plauso per la tempestività e l’efficienza dimostrate in queste ore”.