Vicenza – Dopo il passo falso di sette giorni fa, la VelcoFin InterLocks Vicenza ora può sorridere. Ieri sera, infatti, le biancorosse hanno conquistato il primo derby veneto del girone nord della serie A2 di basket femminile, superando le biancoblù del Giants Basket Marghera con il risultato di 61-47.

Un successo, quello colto ieri al PalaGoldini, costruito soprattutto nel primo tempino, chiuso sul 22-7. Le frazioni centrali hanno invece visto prevalere le ospiti (9-13 e 11-19 i parziali a referto), mentre negli ultimi dieci decisivi minuti, il grande cuore e la grinta delle ragazze di coach Corno hanno permesso alla VelcoFin di conquistare i due punti in palio.

Parte subito bene Vicenza, che dopo il botta e risposta tra Stoppa e Mandelli (2-2), scrive a referto un perentorio 14-2, che vale il 16-4 del settimo minuto. Le veneziane fanno mezzo passo, con Vanin precisa a metà dalla linea dei liberi, 16-5, ma è ancora la VelcoFin a dettare i ritmi e a chiudere il primo parziale sul +15, 22-7.

Il secondo e il terzo periodo sono appannaggio delle mestrine, che limano il loro passivo e impattano sul 37-37. Grazie al canestro dalla lunga distanza di Colombo e al piazzato di Monaco, al trentesimo le biancorosse conducono per 42-39.

Un solo possesso pieno di vantaggio per Vicenza, il che preannuncia un ultimo quarto di fuoco. Per i primi cinque minuti, infatti, Marghera tiene il passo delle padrone di casa (46-45). Poi, sul 52-47, le biancoblù finiscono la benzina. Le atlete guidate in panchina da Sandro Sinigaglia non trovano più la via del canestro, mentre la VelcoFin fa avanzare il tabellone con Matic, Monaco e Stoppa, fissandolo sul 61-47.

Vicenza: Matic 17, Chicchisiola 5, Destro M. 2, Monaco 15, Colombo 5, Stoppa 7, Gamba, Ferri 2, Santarelli 6, Zanetti 2, Sartore ne

Marghera: Biancat Marchet, Giordano 8, De Marchi, Pastrello 14, Vettori ne, Armari, Gatto, Vanin 3, Mandelli 7, Toffolo 15