Basket, trasferta sfortunata per la VelcoFin Vicenza

Carugate (Milano) – Terza trasferta e terza sconfitta per la VelcoFin InterLocks Vicenza, che ieri sera si è arresa per un solo punto, 57-56 il risultato finale, alle azzurro amaranto del Carosello Carugate. A decidere questo match, disputato al palasport di via del Ginestrino con inizio alle 20.30, un episodio in particolare: sotto di un punto, 54-53, ad un minuto dalla sirena finale, le biancorosse hanno in mano la palla del sorpasso. Invece una infrazione di 24 secondi fa precipitare le cose.

Carugate, sfoggiando il coraggio e la freddezza che sono mancati a Vicenza nell’azione precedente, segna con Diotti un canestro da tre che vale il +4 delle padrone i casa, 57-53, e pone fine alle speranze vicentine. Il gioco da tre punti pescato da Matic nel finale (57-54), non serve a nulla.

Riavvolgendo il nastro della contesa, valida per la quinta giornata di andata del girone Nord della serie A2 femminile, all’inizio è la VelcoFin a dettare i ritmi. Il biglietto da visita che le biancorosse presentano in avvio è uno 0-7 che lascia ben sperare. Pian piano Maffeninie compagne entrano in partita e, alla prima sirena il distacco tra le due contendenti è di soli tre punti, 14-17.

Nel secondo periodo è ancora Vicenza a suonare la carica. Il duo Zanetti-Chicchisiola griffa infatti il break di 8-0, che vale il massimo vantaggio delle ospiti, 14-25. Quando tutto sembra filare liscio, come già accaduto in altre partite, la VelcoFin si spegne: incassa un perentorio 15-1, 29-26, che riporta in testa le lombarde.

Nella ripresa la partita procede punto a punto (al trentesimo il tabellone segna 38-39). A fare la differenza sono la precisione e l’audacia al tiro di Carugate. La VelcoFin, come sempre, lavora bene in difesa, recupera palloni, ma nel momento decisivo non riesce a finalizzare i possessi.

Carugate: Zucchetti 6, Usuelli ne, Diotti 9, Molnar 8, Macalli ne, Maffenini 12, Tenderini ne, Gambarini 8, Fossati 5, Colombo G.5, Albano 4, Beccaria ne

Vicenza: Matic 17, Chicchisiola 6, Destro 5, Monaco 3, Colombo A. 2, Stoppa 8, Gamba ne, Ferri 9, Santarelli ne, Zanetti 6, Sartore ne