Schio – Nuovo impegno in trasferta per il Famila Wuber Schio, che sabato sera, nell’anticipo della seconda giornata di Sorbino Cup, il massimo campionato di basket femminile, dovrà affrontare le biancorosse della Meccanica Nova Vigarano. L’appuntamento è per le 20.30 al Palavigarano, di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara.

Rispetto alla scorsa stagione, le padrone di casa, reduci dalla sconfitta per 77-69 nell’Opening Day di Torino proprio contro le padrone di casa della Fixi, hanno perso pedine importanti: una su tutte la capitana Benedetta “Beba” Bagnara. La guardia, tra l’altro premiata come migliore giocatrice italiana del torneo 2017/2018, è stata una delle protagoniste della sudata e tiratissima partita di spareggio contro Faenza, che ha decretato la permanenza in serie A1 delle ferraresi, e quest’anno è in pausa perché in dolce attesa.

A disposizione di coach Luca Andreoli oltre alle giovani confermate (Gianesini, Natali, Lavezzi, Nativi e Gilli) ci sono la playmaker Feyonda Fitzgerald, le esterne Sara Bocchetti e Breanna Bolden, l’ala Maria Miccoli, le pivot Valentina Fabbri e Michaela Rakova.

Per quanto riguarda Schio, ieri sera c’è stata grande festa al PalaRomare, con la presentazione della squadra 2018/2019. La serata è stata condotta dal telecronista sportivo e giornalista Federico Buffa. Partendo dalla vera e propria rivoluzione copernicana che ha interessato questa estate la società del presidente Cestaro, Buffa ha ripercorso la storia del club, con i sette “triplete” (conquista dello Scudetto, della Coppa Italia e della Supercoppa nella stessa stagione) in bacheca, fino ad arrivare al clou dell’appuntamento: la presentazione delle atlete, le protagoniste di questa nuova promettente annata sportiva.

Tornando al basket giocato, sulla carta l’impegno contro le ferraresi non dovrebbe essere proibitivo per le ragazze di coach Pierre Vincent, ma considerato il poco tempo che la squadra ha avuto per conoscersi e integrare i nuovi arrivi nei meccanismi di gioco (Gruda e Lavender si sono da poco aggregate al gruppo), le scledensi dovranno mantenere alta la concentrazione, per non rischiare un brutto scivolone.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di campionato, in programma domenica 14:

Vigarano – Schio

Battipaglia – Torino

Empoli – Napoli

San Martino di Lupari – Lucca

Broni – Sesto San Giovanni

Ragusa – Venezia si gioca il 16/10

Classifica: Ragusa, Venezia, Lucca, Torino, Schio e Napoli 2, San Martino di Lupari, Battipaglia, Vigarano, Empoli, Broni e Sesto San Giovanni 0

Ilaria Martini