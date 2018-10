Basket, Famila in Belgio per la prima di Eurolega

Schio – Inizia l’avventura europea del Famila Wuber Schio. Questa sera, infatti, le scledensi saranno di scena allo Spiroudome di Charleroi, in Belgio, per la sfida contro le padrone di casa del Mithra Castors Braine, del Comune di Braine-l’Alleud. La gara tra le arancioni e le gialloblù, in programma alle 20 e valida per la prima giornata del gruppo A di Eurolega, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Fiba (qui il link diretto).

Oltre alle arancioni e alle gialloblù, fanno parte del gruppo A le due formazioni russe dell’Ummc Ekaterinburg e del Nadezhda Orenburg, le due francesi del Tango Bourges Basket e dell’Esbva Lille-Metropole, le polacche del CCC Polkowice e, per finire, le ceche dello Zvvz Usk Praga. Nel Gruppo B sono state inserite altre otto squadre: Perfumerias Avenida (Spagna), Olympiacos (Grecia), Dynamo Kursk (Russia), Carolo Basket (Francia), Sopron Basket (Ungheria), TTT Riga (Lettonia), Fenerbahce e Hatay BB (Turchia).

Per quanto riguarda la formula dell’Eurolega, la stagione regolare si concluderà il 20 febbraio. Al termine di questa fase a gironi, otto squadre (le prime quattro di ogni girone) accederanno ai quarti di finale, dai quali usciranno poi le quattro compagini che daranno vita alle Final four per decretare il club campione d’Europa (la finale del torneo 2017/2018 è stata vinta da Ekaterinburg, che ha sconfitto Sopron con il risultato di 72-53).

Tornando alla gara odierna, quello di stasera sarà il primo confronto tra i due club. Non è la prima volta che la società belga prende parte all’Euroleague Women (l’ultima la scorsa stagione, conclusa all’ottavo posto), ma non è mai accaduto che il Famila e il Castors Braine fossero inserite nello stesso girone.

“Non sappiamo molto delle la formazione belga – ha infatti sottolineato l’allenatore arancione Pierre Vincent – dovremo adattarci a un avversario che conosciamo poco e mettere in campo la stessa capacità di reazione vista domenica scorsa”. Una cosa è nota: tra le atlete a disposizione di coach Pascal Angillis c’è una vecchia conoscenza del torneo italiano. Si tratta della guardia Karlie Samuelson, che l’anno scorso ha vestito la casacca di Vigarano.

Ilaria Martini