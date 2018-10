Schio – Archiviata, non senza rammarico, lo stop di mercoledì nella prima giornata di Eurolega, per il Famila Wuber Schio è ora il momento di rituffarsi nel campionato italiano. Domenica 28, infatti, le arancioni saranno impegnate in trasferta, al PalaRuffini di Torino, sede dell’Opening day di questa stagione, per la sfida contro le padrone di casa dell’Iren Fixi. Palla a due alle 18 per questo match, valido per la quarta giornata di Sorbino Cup.

“Smaltita la delusione per la sconfitta in Belgio – ha sottolineato Martina Fassina, guardia/ala del Famila – abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul match di Torino. E’ vero, iniziare con una sconfitta fa sempre male però dobbiamo pensare agli impegni che verranno e soprattutto cercheremo di lavorare sui nostri errori per non deludere i nostri tifosi nel prossimo impegno di Eurolega contro Praga”.

“Stiamo lavorando bene e duramente – ha proseguito – sento che stiamo crescendo sempre di più come squadra e come gruppo e abbiamo tanta voglia di dimostrarlo anche in campo. Nessuna partita è scontata, bisogna guadagnarsela sul parquet e noi ci stiamo allenando con intensità affinché questo avvenga immediatamente, a partire da domenica”.

Due i punti fino ad ora all’attivo per la società del presidente Garrone. Dopo la vittoria della prima giornata, contro Vigarano, le pantere si sono arrese a Battipaglia e a Venezia. Tre, invece, i successi conquistati dalle scledensi, che guidano la classifica generale, a punteggio pieno, assieme a Venezia e a Napoli.

Nonostante il ritardo nell’allestimento della squadra torinese, dovuto all’incertezza, fino all’ultimo, dell’iscrizione al torneo italiano, coach Massimo Riga può contare su una rosa ben bilanciata, composta da giovani promettenti (come Cabrini, Togliani e Trucco), affiancate da atlete straniere di livello (l’ala piccola polacca Monika Jasnowska ele americane Kahlia Lawrence e Taya Reimer. Una guardia con esperienze in Wnba, la prima, e un centro di 193 cm, la seconda). Unica superstite del gruppo che la scorsa torneo ha raggiunto i quarti di finale di playoff Scudetto è la capitana Milazzo.

Ilaria Martini