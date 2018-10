Vicenza – Impegno casalingo, domenica alle 18, per la VelcoFin InterLocks Vicenza. Al PalaGoldoni, le biancorosse ospiteranno infatti le Lupe padovane del Fanola San Martino di Lupari. Ancora un derby veneto, dunque, per le cestiste del tecnico Aldo Corno, che dopo tre gare del campionato di serie A2 femminile, hanno al loro attivo due punti (frutto di una vittoria e di due sconfitte). Quattro, invece, i punti delle giallonere guidate da coach Enrico Valentini , che nella classifica del girone Nord si trovano tre scalini sopra le vicentine (settimo posto, contro il decimo della VelcoFin).

Per quanto riguarda Vicenza, purtroppo l’infermeria lancia un sos. Francesca Santarelli e Federica Destro non saranno della partita: la prima a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato a Milano; la seconda per il riacutizzarsi dei vecchi acciacchi che sembravano superati. Prontamente convocate la diciottenne Milena Mioni, ala/pivot di cm 184, e la sedicenne play/guardia Matilde Sartore, al debutto in prima squadra.

“La nostra – ha spiegato Corno, debilitato da una forma influenzale che lo ha tenuto lontano dai primi allenamenti settimanali -, è una situazione di emergenza che si sta protraendo dall’inizio dell’attività. Non per fare il «piangina», non è da noi, ma non ho quasi mai avuto a disposizione i due play titolari. La cabina di regia toccherà a Stoppa, a Monaco e alla giovanissima Martina Destro. Sicuramente cambieremo sistema di gioco ed ho in mente qualche accorgimento tecnico. Dobbiamo vincere: non abbiamo alternative. Voglio più concentrazione e sappiamo fin d’ora che dovremo lottare con orgoglio e grinta. Il cuore non ci manca” .

Prima della partita è in programma una breve, ma molto significativa cerimonia con lo scoprimento della targa ricordo in onore del presidente della VelcoFin Antonio Concato, scomparso un mese fa. La targa, ideata e installata dall’amministrazione comunale, troverà posto all’interno del campo, sulla parete sotto alla quale si sedeva da molti anni il presidente.