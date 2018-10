Auto contro furgone in A31. Tre feriti, grave una donna

Thiene – Grave incidente stradale ieri sera, verso le 20, sull’autostrada A31, tra i caselli di Thiene e Dueville nel quale sono stati coinvolti un furgone e un’autovettura. Lo schianto è stato molto forte ed ha causato anche il ribaltamento dell’auto e tre feriti.

E’ stato molto rapido l’arrivo dei soccorsi, tra i quali c’erano anche i vigili del fuoco, arrivati da Thiene, che hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i feriti ricevano le prime cure dal personale medico del Suem 118.

Una donna in particolare è apparsa grave, ed è stata portata d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ora ricoverata in prognosi riservata. Più lievi le ferite per gli altri due, che sono stati trasportati all’ospedale di Santorso.

Sul posto sono intervenuti anche la la polizia stradale di Bassano, per i rilievi dell’incidente e per ricostruirne adesso la dinamica, e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e vi sono state anche ripercussioni e sul traffico, bloccato in direzione sud durante le operazioni.