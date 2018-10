Breganze – Incidente stradale quest’oggi nei pressi di Breganze lungo la strada provinciale 111, Nuova Gasparona, un centinaio di metri dopo la rotatoria con via Chizzalunga. Si è trattato di uno scontro tra un automobile ed un autoarticolato, un incidente dunque che poteva avere conseguenze molto serie, anche tragiche, e che invece si è risolto per fortuna senza grossi danni, di fatto neanche feriti. C’è stato però un significativo sversamento di carburante sulla carreggiata, circostanza che ha avuto non poche ripercussioni sul traffico, già di per sé intenso su questa arteria.

E’ successo all’ora di pranzo, poco dopo le 13, e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed una una squadra di vigili del fuoco, che ha dovuto lavorare per mettere in sicurezza l’area del sinistro, resa viscida dallo sversamento del carburante del mezzo pesante. Il traffico, come dicevamo molto intenso, anche considerando l’ora, è stato regolato dai carabinieri, anch’essi intervenuti. La pattuglia della polizia locale di Breganza invece, vista la pericolosità del teatro del sinistro supportata da un’altra pattuglia del comando di Thiene, ha effettuato i rilievi.

Dagli elementi raccolti è emerso che l’autovettura, una Opel Zafira condotta da 47enne di Cassola, C.D. le sue iniziali, per cause in corso di accertamento, spostandosi a sinistra ha invaso la corsia di marcia opposta, proprio mentre sopraggiungeva il grosso camion, un autoarticolato Scania, condotto da O.R., 52enne di Chieri, in provincia di Torino. L’urto ha causato la rottura del serbatoio del carburante del mezzo pesante, e circa 300 litri di gasolio si sono sversati sul piano stradale. Il traffico è tornato alla normalità verso le 15.