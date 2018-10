Arsiero, due camion si tamponano. Un ferito

Arsiero – Poteva avere conseguenze molto gravi l’incidente stradale avvenuto oggi, nelle vicinanze di Arsiero, e che ha visto coinvolti due camion. Poteva anche avere un bilancio tragico ed invece si è risolto con il ferimento, in modo non grave, di una persona. E’ successo questa mattina verso le 8.30, lungo la strada provinciale 350, al chilometro 48, all’altezza di località Ponte Schiri, dove un autocarro Iveco, condotto da Z.A., dipendente di una ditta della provincia di Padova, stava transitando sul ponte, in direzione Trento.

Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, il conducente del camion ha tamponato con violenza un altro autocarro, che si stava fermando in mezzo alla strada per eseguire la manovra di svolta a sinistra. Su quest’ultimo mezzo viaggiavano tre persone, una delle quali è il ferito, poi trasportato da un’ambulanza del Suem 118, con codice giallo, all’ospedale di Santorso. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazioni, mentre sono molto ingenti i danni riportati dai mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino, di Schio, distaccamento di Piovene Rocchette, per altro avvertiti da una pattuglia dell’Associazione nazionale carabinieri, sempre di Schio, che è è passata dalla provinciale subito dopo l’incidente. Gli agenti hano effettuato i rilievi del sinistro e dovranno ora ricostruirne la dinamica. La circolazione stradale ha subito inevitabili rallentamenti, nonostante il servizio di viabilità svolto dal personale dall’Anc assieme agli uomini della polizia locale.