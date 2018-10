Allerta maltempo, chiuso il Ponte di Bassano

Bassano del Grappa – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, visto il maltempo di questi giorni, ha diramato un Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica, raccomandando agli Enti di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza e di prepararsi con congruo anticipo alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali. A Bassano del Grappa la preoccupazione è forte per il Ponte degli Alpini che da oggi è stato chiuso temporaneamente al transito pedonale, come previsto dalle precauzioni attivate dal Comune di relativamente al livello di 1,55 metri misurato alla stazione idrometrica di Ca’ Barzizza.

Nel primo pomeriggio il sindaco bassanese, Riccardo Poletto, ha convocato una riunione operativa con i gruppi di Protezione Civile e gli uffici comunali per affrontare la situazione e le prospettive dei prossimi giorni. Innanzitutto è stato attivato il Centro operativo comunale della Protezione civile, con un servizio di reperibilità immediata e ponte radio fino a mercoledì e comunque fino alla fine dell’emergenze presso la sede dei lavori pubblici del Comune di Bassano del Grappa.

Per quanto riguarda la viabilità, da segnalare che Veneto Strade ha trasmesso all’Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale la situazione della viabilità regionale, sia delle chiusure per smottamenti o allagamenti, sia di quelle decise per motivi di sicurezza.