Alla Biblioteca La Vigna si presenta El Pojana

Vicenza – Ritorna anche quest’anno, alla Biblioteca La Vigna, di Vicenza, l’appuntamento con El Pojana, l’almanacco meteorognostico vicentino per l’anno 2019, che sarà presentato mercoledì 3 ottobre alle 17.30. Notizie storiche, disegni, tradizioni, curiosità, rendono unico questo calendario, nel quale si possono trovare anche i proverbi, i suggerimenti per le semine e i raccolti, le indicazioni di sagre e mercati del nostro territori. In questa edizione sono presenti le ricette dei prodotti De.co. dell’ovest vicentino a cura di Amedeo Sandri.

Sarà Mario Bagnara, presidente della Biblioteca La Vigna, ad aprire l’incontro di presentazione, per poi lasciare la parola all’artista e studioso Galliano Rosset per una dettagliata illustrazione dell’antico e originale almanacco.

“Finita la Grande Guerra, illustrata nel calendario del 2018 – si legge nella presentazione dell’evento da parte della Biblioteca La Vigna -, ripresero le giornate dei contadini vicentini con tutte le tradizionali attività della vita in campagna che Galliano Rosset ha sapientemente illustrato in dodici tavole. Si scopre così come ci si lavava in casa e quali utensili venivano utilizzati: dal mestèlo alla bassinèla con la bròca”.

“Maggio era tempo di fioretti e processioni ai capitei dedicati alla Vergine Maria. E anche durante tutto l’anno non mancava mai un fiore o una preghiera passando davanti. A ottobre si vendemmia e i ragazzini più piccoli raccoglievano i grani caduti tra l’erba perché niente doveva andare perduto. E via così fino a dicembre con le vacanze di Natale degli scolari e un tema tutto da leggere sulle festività appena trascorse di un bambino del 1956”. Completa il calendario una tavola sulle De.co. dell’ovest vicentino con una mappa dei prodotti tipici a colori.