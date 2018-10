Albettone, suv distrutto da un incendio

Albettone – Intervento ieri, all’ora di pranzo circa, per i vigili del fuoco chiamati all’opera per l’incendio di una autovettura, un suv, ad Albettone, in via Ca’ Brusa. Nessuna vittima o feriti per fortuna, la conducente del suv è infatti,. una giovane di Altavilla Vicentina, rimasta illesa grazie al fatto che è riuscita a fermarsi ed uscire in tempo.

La donna era infatti alla guida del mezzo quando è stata avvertita dagli altri automobilisti che la incrociavano, e che hanno visto del fumo uscire dall’auto fumare. La giovane ha così fermato la vettura, una Dodge Journey, ed è subito scesa, appena in tempo dato che le fiamme hanno subito avvolto completamente il veicolo.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno spento le fiamme del crossover, che ovviamente è andato completamente distrutto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, per deviare il traffico. Le operazioni di soccorso sono terminati dopo circa un’ora e mezza, con il recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco ed il ripristino delle condizioni di sicurezza del posto.