A Bassano una mostra dedicata a Guido Crepax

Bassano del Grappa – La Valentina di Guido Crepax protagonista ai Musei Civici di Bassano del Grappa di una mostra originale, nuova rispetto alle esposizioni dedicate a lei ed al suo creatore, in anni anche recenti, a Roma e a Milano. Valentina Rosselli, in arte solo Valentina, sarà esposta a Bassano dal 2 dicembre al 15 aprile 2019, e a spiegare il perché della mostra sono ora Chiara Casarin, direttore dei musei civici bassanesi, e l’assessore alla cultura Giovanni Cunico.

“Valentina – ha detto – è una delle icone femminili più affascinanti della storia del fumetto italiano. Il suo creatore, Guido Crepax, sarebbe stato il più ambito ospite nella nostra commissione per la Biennale di incisione e grafica contemporanea, che si terrà nella primavera del 2019 e che questa mostra vuole anticipare. Il progetto espositivo è stato concepito dai tre figli di Crepax, ad hoc per questa occasione, e si conferma come momento di produzione culturale rivolta al pubblico più ampio”.