18enne denunciato per danni a un parco giochi

Castegnero – I carabinieri della stazione di Longare hanno denunciato a piede libero, ieri, 4 ottobre, per il reato di danneggiamento aggravato, un giovane di 18 anni, studente, residente a Castegnero. Le indagini che hanno portato al ragazzo, erano state avviate dai militari dell’Arma nello scorso mese di aprile, a seguito della denuncia presentata dallo stesso Comune di Castegnero.

In essa venivano segnalati dei danneggiamenti le strutture di gioco per bambini, installate nell’area verde Parco dei Ciliegi, per un danno che è stato quantificato in circa 300 euro. Le testimonianze acquisite ed ulteriori riscontri investigativi hanno permesso di giungere all’identificazione del ragazzo, all’epoca minorenne, quale responsabile dei danneggiamenti.