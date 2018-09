Zermeghedo, via Segala riaperta al traffico

Zermeghedo – E’ stata riaperta al traffico, a Zermeghedo, seppur con un senso unico alternato regolato da un semaforo, la strada che era stata chiusa al traffico domenica 2 settembre, con un’ordinanza del sindaco, Luca Albiero, in seguito ad un dissesto provocato dalle forti piogge di quel giorno. Ricordiamo che l’asfalto si si era alzato di almeno una quindicina di centimetri, rendendo la strada impraticabile.

“Abbiamo condotto tutte le verifiche tecniche del caso – ha spiegato il sindaco – accertando che non c’è il pericolo che si crei una voragine come si temeva in un primo momento. Quindi i veicoli possono percorrere il lato stradale non interessato dal dissesto. Abbiamo appurato che il problema del sollevamento della strada è stato causato dalla rottura di un collettore di un tubo di scarico dell’acqua piovana. La rottura è stata determinata dalla forte pressione dell’acqua, caduta abbondantemente nel fine settimana, assieme al fatto che l’uscita del tubo era parzialmente ostruita da foglie e ramaglie”.

Nei prossimi giorni il tubo verrà riparato e il manto stradale sarà ripristinato, così da permettere la percorribilità dell’intera sede stradale. “È comunque importante per noi – ha poi concluso Albiero – aver riaperto in tempi brevi la strada, che rappresenta una via di collegamento molto importante per il nostro paese”.