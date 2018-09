Vicenza – Si intitola Open Factory Day l’evento di scena a Vicenza, sabato 22 settembre, ai Chiostri di Santa Corona, dedicato alla tradizione, storia e innovazione delle imprese vicentine. L’occasione è data dal primo Fuori Fiera della città berica, ovvero Vioff, in concomitanza con Vicenzaoro, edizione di settembre, anch’essa il via il giorno 22. Protagoniste saranno le realtà imprenditoriali che hanno aderito all’iniziativa regionale “Atelier aziendali. Il patrimonio d’impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale”.

Il progetto Open Factory, in programma a livello regionale dal 20 al 22 settembre, proporrà una serie di iniziative promosse dalla Regione e di cui sono enti organizzatori Cesar e Fondazione Centro Produttività Veneto (Cpv). A Vicenza, come dicevamo, l’appuntamento è per sabato 22, dalle 18 alle 22, ed in esso le eccellenze del vicentino, aziende della manifattura e aziende orafe, si racconteranno attraverso il teatro d’impresa.

Gli “attori” sono imprese storiche del vicentino, aziende per lo più del manifatturiero, oltre ad alcune realtà del settore orafo seguite dal Centro produttività veneto, che proporranno un viaggio narrativo mirato alla diffusione e alla condivisione della storia e della cultura d’impresa come patrimonio della collettività.