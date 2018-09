Vicenza, terminati i lavori allo scolo Cordano

Vicenza – Sono stati portati a termine i lavori di manutenzione allo scolo Cordano, a Vicenza. Si è trattato di un intervento di ripresa frane, eseguito con 833 tonnellate di pietrame nella destra idraulica, a monte di via Ponte Quarelo, in località Sant’Agostino, per un’estensione di 140 metri. In particolare è stato effettuato il ripristino delle sponde cedute a seguito dell’azione costante dell’acqua, in una zona cittadina particolarmente fragile dal punto di vista idraulico ed in passato più volte oggetto di significativi allagamenti, in occasione di frequenti precipitazioni.

“fare la giusta manutenzione dei corsi d’acqua – ha commentato il presidente del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta, Silvio Parise, – sia dal punto di vista della sicurezza che del decoro, contribuisce a sviluppare nei cittadini una mentalità di rispetto e tutela per il territorio. Un approccio al quale dobbiamo abituarci, in quanto l’ambiente va preservato dai disastri ed al tempo stesso reso fruibile da parte della comunità”.

“Un territorio idraulicamente sicuro e pulito – ha aggiunto Parise – è un territorio migliore, in quanto migliore è la sua vivibilità. Con questo spirito e con grande senso etico, il Consorzio di bonifica Alta pianura veneta lavora ogni giorno per garantire ai cittadini un futuro sicuro e sereno, mettendo al riparo dai rischi abitazioni ed imprese. Il territorio viene battuto a tappeto con meticolosità ed una professionalità di alto livello e, nel caso dello scolo Cordano a Vicenza, è stato eseguito un intervento accurato”.